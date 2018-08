ok, Novinky

Strážnici přijali oznámení od průvodčího ve středu večer s tím, že ve vlaku cestuje pes bez majitele. Hlídka si ho následně převzala na nádraží a začala hledat vlastníka psa. K tomu velmi dopomohlo telefonní číslo na obojku.

„Hlídka proto mohla majiteli oznámit, že má mazlíčka v Pardubicích,” uvedla mluvčí strážníků Lenka Uskobová. Majitel poté oznámil, že zavolá své známé, která bydlí ve východočeském městě bydlí, aby pejska převzala.

Žena si pro psa přijela a vysvětlila, jak se celý příběh odehrál. Fenka se podle ní v Praze lekla auta, utekla do metra a dojela až na Smíchovské nádraží. Tam prý nastoupila do vlaku směr Pardubice.

„Bez telefonního čísla na obojku by bylo setkání majitele a jeho psí kamarádky minimálně ztížené, ne-li nemožné. Koho by napadlo, že pes, který cestuje vlakem do Pardubic, má za sebou takovou nechtěnou cestu,“ shrnula mluvčí.