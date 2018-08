Na záběrech, které zachytila bezpečnostní kamera, je vidět, jak na soukromý pozemek přijela na motorce trojice lupičů a dva z nich se pokoušeli cihlou rozbít okno.

Zatímco jeden do něj bušil z bezprostřední blízkosti, druhý zkusil štěstí hodem. Ten však skončil fiaskem, protože namísto okna zasáhl hlavu svého komplice, který upadl do bezvědomí.

