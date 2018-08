Návštěvník muzea spadl do díry, která vypadá jako nakreslená

Jaké to je spadnout do jámy, kterou předtím někdo nakreslil na zem, ví zřejmě jenom hrdinové animovaných filmů. Podobné pocity si ale na vlastní kůži vyzkoušel minulé pondělí italský návštěvník Muzea Serralves v portugalském Portu. Spadl totiž do 2,5 metru hluboké díry, která pohlcuje téměř veškeré světlo a vytváří iluzi nakresleného objektu.