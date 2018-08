Kristýna Léblová, luh, Novinky

Sloni patří mezi nejoblíbenější zvířata, na které se chce jít při návštěvě zoologické zahrady podívat nejspíš každý. Tito v průměru třímetroví krasavci mohou působit na první pohled ukázněně, to se ale změní v momentě, kdy jejich ošetřovatelé do jejich výběru připevní speciální sloní zmrzlinu.

Do zmrzliny dávají slonům zaměstnanci zoo ovoce, zeleninu a kokos

FOTO: Novinky

Nejen slůňata, ale i dospělí samci a samice se o zmrzlinu perou, dovádí s ní a pochutnávají si. „Zmrzlinu zavěšujeme na řetěz a dospod dáme klacíky. Uděláme takový kříž, aby zmrzlina z řetězu nesjela,“ řekl Novinkám Antonín Mrázek, vedoucí krmivářského oddělení.

Do zmrzliny dávají slonům pracovníci zoo jablka, mrkev a sezónní ovoce, které doplňují i o tropické ovoce jako banány. K tomu přidávají ještě zeleninu jako papriku nebo cuketu a k dochucení slonům dopřávají strouhaný kokos.

Sloni se snaží zavěšenou zmrzlinu shodit na zem svými choboty

FOTO: Novinky

O zmrzlinu, kterou dostávají dvakrát až třikrát týdně, je mezi slony kolikrát velký boj. „Je to v rámci nějaké hierarchie v té skupině, oni se především snaží tou zmrzlinou zabavit, nejde o to je tou zmrzlinou nakrmit. Je to pro ně zábava, což je takový jeden z aspektů krmení zvířat v zoologické zahradě,“ dodal Mrázek.

Také lední medvědi si dopřávají zmrzlinu

FOTO: Zoo Praha

Kromě zmrzliny slony i ostatní zvířata v zoo ochlazují i různými postřiky ve výbězích. Ledním medvědům pak podávají rybí zmrzlinu z makrely nebo sledě.