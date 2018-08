Německá vláda zanedbává kontakty s mimozemšťany

Německá vláda nemá připravené žádné plány, doporučení nebo protokoly pro případ, že by země přišla do styku s bytostmi mimozemského původu. Vyplynulo to z odpovědi na oficiální žádost o informaci Dietera Janeceka (42), poslance za Zelené, o níž v sobotu informoval bulvární deník Bild.