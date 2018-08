Kvůli vzácné nemoci vypadá chlapec už v šesti letech jako penzista

Měsíc po narození byl diagnostikován se vzácným Ehlersovým-Danlosovým syndromem. Kvůli němu vypadá Yernar Alibekov z Kazachstánu jako důchodce, přestože mu je teprve šest let. Vzhledem k povadlé kůži a zhoršujícímu se stavu podstoupí operaci, která se běžně na lidech mladších 18 let neprovádí, uvedl britský server The Sun.