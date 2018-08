zel, Novinky

Služby zabývající se spolujízdou a různými formami sdílení nákladů na dopravu se těší stále větší oblibě. V americkém městě Colon ve státě Michigan si to uvědomil i amiš Timothy Hochstedler.

Ten se rozhodl pro vlastní svéráznou variantu. Sám jí nazývá „amišský Uber“, i když se zmíněnou společností toho má jen pramálo společného. Jeho taxi zrovna moc paliva nespotřebuje. Kromě obvyklých čtyř kol má totiž i čtyři nohy.

Amišové patří mezi křesťany k reformní větvi takzvaných novokřtěnců. Známí jsou především pro své vlastní zákazy používání moderní techniky. Nesmějí například přijít do kontaktu s elektřinou, řídit auto nebo používat telefon.

„V každé době je populární něco jiného, zrovna teď je to třeba Uber. Chtěli jsme ho proto mít i my, akorát v amišské verzi,“ okomentoval zrod nápadu Timothy Hochstedler. Město Colon na tom není, co se týče dopravní vybavenosti, zrovna nejlépe, a tak se jeho služba těší velké oblibě.

„Moc jsem si to užil. Není to věc, kterou byste si normálně spojili zrovna s amišem,“ popsal zážitek z jízdy jeden z pasažérů.