Záznam, jenž trvá zhruba 45 vteřin, vypátral spisovatel Charles Casillo, když připravoval knihu s titulem „Marilyn Monroeová: Soukromý život veřejné ikony“. Ten raritní záběry našel u syna Franka Taylora, producenta zmíněného filmu.

Režisér John Huston trval na vystřižení nahé scény, protože měl pocit, že je pro příběh filmu nadbytečná. Nyní se však ukázalo, že Taylor záběry nezničil, ale uschoval u sebe doma, protože je považoval za průkopnické. Od jeho smrti v roce 1999 pak producentův syn uschovával materiál v trezoru.

Svlečená kráska šokovala dokonce i kolegy na place



Inkriminovaná scéna ukazuje Monroeovou, jak ze sebe před Gablem shodí prostěradlo a odhalí nahé tělo. „Když si přečtete scénář, nic o nahotě tam není. Když to udělala, všichni na place byli v šoku,“ vylíčil Casillo podle listu The Daily Mail.

Pokud by záběry zůstaly ve filmu, šlo by o jeden z prvních případů nahé americké herečky ve velkém filmu zvukové éry, podotkla stanice Fox News.

Mustangové vznikli podle scénáře, který napsal Artur Miller, tehdejší manžel Monroeové. Snímek je o třech kovbojích usilujících o přízeň krásné ženy. Šlo o poslední dokončený celovečerní film Monroeové před její smrtí v srpnu 1962. Co se stane s nalezeným záznamem, zatím není jasné.

Záběry nebyly zveřejněny.