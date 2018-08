tcs, Novinky

Rodinné domky v jedné z klidných a tichých ulic už byly téměř dostavěny. Za pár týdnů se do nich měli stěhovat majitelé. Pak ale v sobotu odpoledne rozčísl ticho zvuk hřmotného motoru bagru. Řídil ho Daniel Neagu, s bagrem se rozjel směrem k domům a systematicky je začal demolovat.

Hluk bortících se částí domů přinutil sousedy vyběhnout podívat se, co se děje. „Vypadalo to jako zemětřesení nebo výbuch bomby,“ popsala listu The Sun jedenašedesátiletá Elaine Francoisová, která zavolala policisty.

Svou pomstu vykonal Neagu bagrem (na fotce vlevo).

FOTO: Profimedia.cz

„Smál se tomu a dělal si při tom fotky. Když přijela policie, tak jim řekl, že to udělal, protože nedostal zaplaceno. To už byl naprosto klidný,“ dodala Francoisová s tím, že obyvatele uklidňoval, že není nebezpečný a jeho cílem jsou jenom domy, na kterých pracoval.

Kolegové bez práce, rodiny bez domova



Bývalý stavař a soused, sedmašedesátiletý William Griffiths vysvětlil, že spolu s ostatními sousedy měl strach, že začne ničit i domy, které jsou obydlené. „Vylezl z bagru a já jsem si pomyslel: ,Skvělé, konečně přestal.´ Jenže pak zase nasedl a pokračoval. Vypadal při tom šťastně,“ uvedl Griffiths.

Svojí pomstou si Neagu rozhodně ničí sympatie nezískal. Některé domy možná budou muset strhnout. Celková škoda byla prozatím odhadnuta na 500 000 liber (zhruba 14 miliónů korun).

Škoda na všech domcích předběžně činí 500 000 liber (14,4 miliónu korun).

FOTO: Profimedia.cz

Naštvaní jsou i stavbaři, kteří na domcích pracovali. „Měli jsme sem v pondělí přijít znovu dělat. Teď nebudeme mít práci,“ postěžoval si jeden z nich Jeffrey Keys.

Neagu byl zatčen a zůstává v policejní vazbě. Zda mu opravdu stavební firma dlužila peníze, je předmětem policejního vyšetřování.