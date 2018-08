Unikla holokaustu a v 96 letech se stala zpěvačkou metalové kapely

Co je to death metal se šestadevadesátiletá Inge Ginsbergová dozvěděla až po osmdestáce. To však odhodlanou ženu nezastavilo. Během svého života utíkala před nacisty, stala se špiónkou, psala písňové texty pro ty největší hollywoodské hvězdy. Na stará kolena chtěla, aby její hlas byl slyšet, a tak se před pěti lety dala dohromady s metalovou kapelou The Tritone kings, které napsala několik textů a později je i nazpívala.