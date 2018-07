„Pro ptákovo dobro by bylo nejlépe šíp rychle vytáhnout. Čáp ale nechce spolupracovat a nechat se chytit,“ uvedl na sociální síti spolek milovníků čápů. „Je v dobrém stavu, nekrvácí, krmí se,“ řekla listu Gazeta Wyborcza Magdalena Berezowská z nadace na ochranu přírody.

Podobný případ se už stal v roce 2006 a tehdy se o čápa prostřeleného šípem zajímalo celé Polsko. Ptákovi se lidé pokoušeli pomoci, ale nenechal se chytit. Do polského hnízda se vrátil i následující rok.

„Není šance chytit čápa, který létá. Jen by se mu mohlo ublížit. Kdyby ho uspali, zřítil by se z hnízda,“ varoval Janusz Wróblewski, který vede útulek pro zvířata. „Určitě (čáp) pociťuje jisté tělesné nepohodlí, ale neoslabilo jej natolik, aby nemohl normálně fungovat,“ ujistil.

Žijící prostřelený čáp je poměrně dobře zdokumentovaný fenomén, pro který mají Němci výraz Pfeilstorch (pfeil – šíp a storch – čáp). První takový čáp se objevil v roce 1822 blízko německé vesnice Klütz, byť nebyl prostřelený šípem, ale oštěpem. Dodnes je vystavený v zoologických sbírkách univerzity v Rostocku.

This gruesome-looking stork in the collection of the University of Rostock, Germany, might be the most famous bird you've never heard of.



It's a Pfeilstorch, or arrow stork, from 1822. It flew from Africa to Europe with a Bantu spear in its neck. It showed birds migrate. pic.twitter.com/bWs2djoeEK