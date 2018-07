mšv, Novinky

Žena zásah bleskem natočila na svůj telefon. „Chtěla jsem natočit, jaká je venku tma a doufala jsem, že se mi podaří zachytit i nějaký blesk. Vůbec by mě nenapadlo, že může zasáhnout mě,“ uvedla matka dvou dětí o hrozivém zážitku. „Blesk trefil obal mého telefonu a upřímně, zachránilo mi to život,“ dodává žena, která ještě při rozhovoru s novináři cítila následky zásahu.

Posting this video from last night in the Scottish Borders for awareness and the dangers off nature ...my phone was hit from the static of the lighting strike and hit the rubber part off my phone .... stupidity at its best ...🙈😳 pic.twitter.com/CNZ5M2Ncwv — tracey kutluol (@kutluol) 27. července 2018

„Nedokážete si představit, jak strašně silný blesk je. Pořád ještě cítím mravenčení v levé ruce, od malíčku až po loket. Ve chvíli, kdy mě zasáhl, mi opravdu proběhl před očima celý život. Odhodila jsem telefon a všichni jsme začali panikařit a křičet,“ vzpomíná Kutluolová. Jelikož se bála, že by mohl začít hořet dům, seběhla s dětmi do přízemí, kde to podle ní bylo nejbezpečnější.

Žena na zážitek nikdy nezapomene, ale je vděčná, že ve stejný den, kdy ji blesk zasáhl, obdržela také onen gumový kryt na telefon, díky kterému přežila. „Děti se obalu nejprve smály, že vypadá směšně, ale myslím, že teď jsou za něj rády,“ doplnila Kutluolová.

Moments beforehand as she opened her window to get a better look at the storm, she jokingly said: "I'm going to get electrocuted". https://t.co/CcQ691oYZk — The Joss Group (@thejossgroup) 28. července 2018

Nyní by chtěla ostatní lidi obeznámit s nebezpečím, jaké blesky představují. Video, které pořídila, už na internetu posbíralo přes 30 000 zhlédnutí. „Ráda bych vzkázala lidem, co by chtěli natáčet bouřku jako já, aby to nedělali. Když se mi domů vrátil manžel, vynadal mi, jak hrozně nezodpovědná jsem byla. Prosím, buďte všichni opatrní, může se to stát i vám,“ uzavřela žena.