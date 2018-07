mšv, Novinky

Obyvatelé ostrova Santorini chtějí křížit osly se silnějšími mulami, aby tlusté turisty unesli. „Musejí využít muly, protože osli zkrátka nejsou dostatečně silní. Doporučuje se, aby zvířata nenesla více než 20 procent svojí vlastní váhy,“ uvedl mluvčí organizace Help the Santorini Donkeys. „Obézní nebo nadmíru těžcí turisté jsou v kombinaci se silným sluncem a dlážděnými schody ničivou kombinací,“ doplnil.

Osli jsou v Řecku, a to nejen na Santorini, využíváni pro převoz turistů do kopce a jako zpestření dovolené. Podle mluvčího nadace by ovšem měl existovat nějaký váhový limit, aby na zvíře nemohl usednout kdekdo. „U oslů by to mělo být maximálně kolem 50 kilogramů, ale kdo by takovou regulaci zavedl?“

O zvířata se zajímají i v zahraničí



Oslové se pro transport turistů využívají v Řecku už po celé dekády. Podle ochránců je ale se zvířaty špatně zacházeno. Problémem podle nich nejsou jen těžcí lidé, ale i sedla, ze kterých prý často mají otevřené rány. Na Santorini podnikne takový osel kolem čtyř až pěti cest denně a při každé zdolá více než 500 schodů.

Zakladatelka jedné z organizací na ochranu zvířat Santorini Animal Welfare Association Christina Kaloudiová se prý na ostrov z Athén přestěhovala před 10 lety. Počet tlustých britských a ruských turistů podle ní neustále narůstá. „Osli mají spoustu práce prakticky po celý rok. Žijí v otřesných podmínkách, nemohou dostatečně pít nebo odpočívat,“ tvrdí Kaloudiová.

Řeckou vládu se kvůli této otázce rozhodla kontaktovat také britská organizace The Donkey Sanctuary. „V prázdninové sezóně jsou osli a muly vystaveni po celý den žhnoucímu slunci, nosí turisty nebo nějaký těžký náklad, dostávají jen málo vody, jídla a nejsou moc ve stínu. Vzhledem k těmto znepokojivým okolnostem musíme zvýšit naše úsilí a postarat se o změnu,“ uvedla organizace.