Třicetiletý Daniel Kimura se sice narodil v Americe, většinu svého života však strávil v Japonsku a má i japonské občanství. Jako jediný z mnichů a kněží v chrámu Sekišóin umí anglicky, a proto mu připadla povinnost jednat s turisty. O jeho nelehkém úkolu informoval britský Guardian. A těch do chrámu míří hodně.

Sekišóin je totiž šukubó, neboli druh chrámu, který původně sloužil jako ubytovna pro poutníky. Dnes je nahradili především turisté, o které v okolí posvátné hory Kója není nouze. Mnozí si ale neuvědomují, že šukubó není hotel ale místo, kde mnichové normálně žijí. Jejich představy o autentickém zážitku se pak často liší od skutečnosti.

