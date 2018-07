Nafukovacího Trumpa v plenkách chtějí muzea do sbírek

Karikaturu amerického prezidenta Donalda Trumpa v podobě balonu znázorňujícího šéfa Bílého domu jako mimino v plenkách chtějí do svých sbírek nebo alespoň zapůjčit britská muzea. Zájem o téměř šestimetrovou nafukovací figurínu ale projevili i aktivisté z celého světa. Píše o tom americký deník The New York Times (NYT). Balon se stal symbolem protestů proti Trumpovi během jeho nedávné návštěvy Spojeného království.