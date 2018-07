Medvěd byl spatřen v okolí již několikrát předtím, v úterý se však konečně někde zdržel déle a místní obyvatelé okamžitě zavolali policii. Ve vodě strávilo zvíře zhruba půlhodinu. Krátce poté, co se medvěd vykoupal v bazénu, se policistům a veterinářům podařilo zvíře uspat.

„Těžko můžeme vinit tohoto chlupáče, že se chtěl v těchhle vedrech smočit,“ napsala losangeleská policie na svém twitterovém účtu. „Každopádně jsme rádi, že můžeme ohlásit, že byl navrácen zpátky domů,“ pokračuje vzkaz.

We can’t fault this furry guy for wanting to take a dip in this Los Angeles heat, however we are happy to report he was safely returned back to his home. As cute as he looks, remember, he’s a bear 🐻 so keep away & call the authorities pic.twitter.com/JFoWKWkURc