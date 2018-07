Velryba uvázla ve žraločích sítích, které chrání australské pláže

Další záchranu velryby mají za sebou australští ochranáři. V pondělí osvobodili keporkaka zamotaného do žraločích sítí ve vodách u města Gold Coast na jihu státu Queensland. Sedmimetrový kytovec se do sítí zamotal krátce poté, co ochranáři v prohlášení vyzvali australskou vládu, aby přehodnotila způsob ochrany pláží proti žralokům.