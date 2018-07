ČTK

Nelson Mandela strávil v různých káznicích celkem 27 let, šest měsíců a šest dní. V roce 1993 získal za svůj boj proti apartheidu Nobelovu cenu za mír a o rok později se stal prvním černošským prezidentem Jihoafrické republiky.

Aukce se koná u příležitosti letošního kulatého výročí Mandelových narozenin. Dožil by se 100 let. Zájemci se mohou hlásit do 17. července, tedy den před jeho narozeninami. Kromě šťastného výherce umožní pořadatelé strávit ve věznici noc i dalším 66 osobám.

Vězení na ostrově Robben severně od Kapského Města, v jehož cele o rozměrech 2,1 na 2,4 metru čtverečního strávil Mandela 18 let, je na seznamu památek UNESCO. Každoročně ho navštíví více než 300 tisíc lidí.