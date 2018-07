ČTK

Herec Niall Sheehy si postěžoval, že během muzikálu Titanic se divačky nejen dívaly do mobilů, ale ještě vykřikovaly u každého vstřeleného gólu. „Jste největší ignoranti z řad publika, u nichž jsem měl tu smůlu, že jsem před nimi vystupoval,“ vzkázal ženám na twitteru.

Další herec Kieran Brown ženy staršího a středního věku obvinil z toho, že se hihňaly a fandily jako hloupé školačky v nejdramatičtějším okamžiku muzikálu. „Říct, že zuřím, je málo. Měli je s veškerou potupou vyvést ze sálu,“ upozornil.

Podle Sheehyho divadelní personál dával oběma ženám znamení, aby svoje telefony uklidily, což dotyčné s úsměvem učinily, protože zápas byl u konce, a to se zvednutím palce a jásavou odpovědí: "Vyhráli jsme!".

Od některých uživatelů twitteru se dočkaly i zastání. „Měly by se stydět, ale no tak, někdy je v lidské přirozenosti udělat něco, co není míněno špatně,“ uvedl jeden pisatel.

Divadlo ve svém prohlášení uvedlo, že standardně upozorňuje diváky v obecenstvu, aby svoje mobily vypínali. Dodalo, že jeho pracovníci na ně pozorně dohlížejí a zasahují tak, aby zároveň nenarušovali představení. Zároveň od diváků ovšem očekávají dodržování základních norem slušného chování.