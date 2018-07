O výroku brigádního generála Džalaliho, který je šéfem íránské civilní obrany, informoval list Daily Mail s odvoláním na íránskou tiskovou agenturu ISNA (Iranian Students News Agency – je považována za nejvíce nezávislou agenturu v zemi).

„Zahraniční vměšování nejspíš hraje roli ve změně klimatu,“ uvedl generál na tiskové konferenci. „Izrael a ještě jedna další země v regionu mají týmy, které pracují na tom, aby z mraků, které se ocitnou na íránské obloze, nemohlo pršet,“ vysvětlil Džalali.

Argumentoval přitom studií, která uvádí, že horské oblasti nad 2200 metrů nadmořské výšky od Afghánistánu po Středomoří jsou pokryté sněhem – vyjma Íránu.

General Ghulam Reza Jalali: The reason for the drought in Iran, which causes the water shortage - Israel is stealing clouds.

