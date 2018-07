sl, Novinky

Chobotnici chytil japonský rybář Kimio Abe, který se díky jejím věšteckým schopnostem těšil velkému ohlasu.

Hlavonožce za přítomnosti kamer vždy před nadcházejícím zápasem Japonců vpustili do malého bazénku, v němž se nacházely tři branky. Jedna značila vítězství Japonců, druhá výhru jejich soupeře a třetí remízu. Predikci určovalo to, do které z nich vpluje jako první.

Rabio dokázal předpovědět vítězství Japonců proti Kolumbii, remízu se Senegalem i prohru s Polskem. Porážku s Belgií v osmifinále už předpovědět nestihl, neboť rybář proslulou chobotnici prodal na maso. Podle japonských médií pro něj bylo živobytí důležitější než sláva.

Nejednalo se přitom o první případ, kdy chobotnice předpovídala výsledky fotbalových zápasů. Velkou úspěšnost měl i hlavonožec jménem Paul během šampionátu v roce 2010. Ten však na rozdíl od Rabia pošel přirozenou smrtí v jednom z německých akvárií.