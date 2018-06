tcs, Novinky

Utkání Brazílie s Kostarikou bylo napínavé až do posledních okamžiků. Spolu s dalšími milióny fanoušků nakonec mohl slavit vítězství „kanárků“ i Carlos Junior.

Umožnil mu to jeho asistent a přítel Renato Rodrigues, který se s Carlosem zná už přes deset let.

Hluchoslepý muž může s okolím komunikovat pouze pomocí dotyků. Díky nim a modelu fotbalového hřiště mu Renato dokázal přesně zprostředkovat, co se na hřišti děje. Aby byla Carlosova představa o dění na trávníku ještě přesnější, pozval si asistent několik svých přátel, rovněž asistentů, kteří mu s netradičním komentováním pomohli.

„Chtěli jsme, aby Carlinho cítil ty samé emoce, co cítí milióny Brazilců,“ uvedl Renato. Možnost sdílet své prožitky byla prý nakonec výjimečná zkušenost pro všechny zúčastněné a jejich radost po vítězství Brazilců v nastaveném čase byla o to větší.

Asistent nepopisoval jen suchoparné dění na hřišti, ale snažil se vyjádřit i emoce brazilských a kostarických hráčů bezprostředně po skončení utkání.

„Dojalo ho to, a rád by zažil ještě víc při příštím utkání,“ uvedl se smíchem Renato. To Brazílii čeká ve středu proti Srbsku. Není pochyb o tom, že Carlos díky svým přátelům bude přesně vědět, co se na hřišti děje.