S kalhotkovým útokem začala jistá Lorna Reesová, která se činem netajila a s jasným vzkazem umístila fotku spodního prádla rozvěšeného na dveřích Chopeovy kanceláře ve volebním obvodu na sociální sítě.

„Nikdo by neměl mít právo fotit moje kalhotky, pokud to sama nebudu chtít,” napsala.

I’ve made a small protest of knicker bunting outside my MP Christopher Chope’s constituency office #upskirting #Chope #shame #christchurch #knickerstochope #upskirtingbill ‘no one should be able to photo my pants unless I want them to’ pic.twitter.com/y5vjnpncpK