Na fotbal přes válečnou zónu. Fanoušky zavedla navigace na frontu v Donbasu

Skupina švýcarských fotbalových fanoušků se v pátek na východě Ukrajiny dostala do prekérní situace, když je navigace v autě navedla na silnici přes frontu v Donbasu. Napsal to v sobotu ukrajinský zpravodajský server Strana. Švýcaři cestovali do ruského Rostova na Donu, který leží necelých sto kilometrů od rusko-ukrajinských hranic.