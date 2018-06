O prázdninách roku 2015 se Jennifer Georgeová ze státu Wyoming rozhodla, že si zajede do Burlingtonu v Iowě. Její manžel BJ tam tehdy pracoval na stavbě továrny na výrobu hnojiv. Na cestu s sebou vzala i fenku australského honáckého psa Ginger, kterou nechtěla nechávat zavřenou v kotci.

Jenže při jedné z procházek v Burlingtonu se Ginger manželům zaběhla. Marně ji hledali po okolí. Jennifer zůstala v Burlingtonu o několik dní déle a po fence pátrala. Manželé utratili několik set dolarů za letáky a inzeráty, ale ani to nepomohlo. Nakonec se vrátili s tím, že Ginger už asi nikdy neuvidí.

