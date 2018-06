Japonská vdova spálila ostatky svého manžela. Za rok se jí vrátil živý

Tři dny poté, co japonská žena ohlásila zmizení svého manžela, našla tokijská policie jeho tělo v řece. Nebo si to alespoň policisté mysleli, když žena i další dva příbuzní tělo identifikovali. Víc už nic nezkoumali a vydali ženě a její rodině tělo ke spálení. To se stalo loni v červnu. Jenže před pár týdny se však její muž vrátil domů živý a zdravý.