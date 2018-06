Aligátora procházejícího se po ranveji natočil pasažér Anthony Velardi, který video následně umístil na sociální sítě.

Velardi Daily Mailu prozradil, že letadlo přiletělo z Marylandu a krátce po přistání na mezinárodním letišti v Orlandu nečekaně zastavilo.

Passengers at Orlando International Airport were delayed for a very unusual reason — an alligator casually strolling across the runway. https://t.co/60ZqucYjYg pic.twitter.com/fSxWXabaQB