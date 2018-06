Jedna zatoulaná kráva by nevzbudila takovou pozornost, kdyby při tom nepřekročila hranice Evropské unie. Z Bulharska se zatoulala do Srbska, načež byla jedním z tamních farmářů vrácena majiteli.

Problém byl, že se tak stalo bez zdravotního osvědčení. Bulharští úředníci následně oznámili, že na základě pravidel EU bude muset být kráva utracena.

To zdvihlo vlnu odporu. Petici na záchranu krávy během několika dní podepsalo na 30 tisíc lidí z celé Evropy. Do kampaně na záchranu „ilegální migrantky“, se zapojila i řada osobností. Na Twitteru Penku například podpořil sir Paul McCartney, bývalý člen hudební skupiny Beatles, který patří k bojovníkům za práva zvířat.

I think it would be really nice to see this pregnant cow given a reprieve. She’s done nothing wrong. Join us if you agree. https://t.co/XwKKceWvig pic.twitter.com/z32ZaDG3zx