Na nezvyklého „nákupčího“ upozornili městskou policii ostatní zákazníci. „Nejdřív jsme si mysleli, že má kotě, ale pak jsme poznali malou srnečku. No, normální to rozhodně není, aby chodila se srnkou po nákupech,“ poznamenala žena, která zrovna v nákupním centru nakupovala.

„Já jsem si srnče jen tak nevzala. Louku zemědělci sekali, a protože při tom přišlo srnče o mámu, tak jsem se ho ujala. Leželo tam u nás u práce a bylo zjevně poraněné a vyplašené. Mělo i rozbitou hlavičku, tak jsem mu ji ošetřila,“ řekla v úterý Právu Pražáková. Srnče bylo podle ní celé promočené a hodinu a půl prý trvalo, než vylekané mládě uklidnila.

„To, že jsem s malou srnkou byla u nákupního centra Tesco je důsledek toho, že mě museli ze Včelné převézt a tady jsem čekala na další odvoz. Musela jsem sehnat někoho, kdo bude ochotný s autem to se mnou objet. Dvě hodiny jsme pak proseděli před zoologickou zahradou na Hluboké nad Vltavou, kde jsou všechny telefonní čísla personálu a nikdo s námi nekomunikoval, nikdo nám telefon nezvedal, a to ani to pohotovostní číslo. Tak jsme to musela zařídit jinak, obvolala jsem své známé a přes ně jsem se dostala na myslivce z Hluboké nad Vltavou. S ním jsem se potkala na čerpací stanici až v jedenáct hodin večer a celou dobu tak bylo srnče se mnou,“ popsala situaci Pražáková.

Už je v záchranné stanici



Srnče si od paní Pražákové převzal myslivec a podle tvrzení ženy je stále u něj. „Včera jsem s ním mluvila a zřejmě mládě skončí v zoologické zahradě, protože má rýmu a potřebuje antibiotika,“ uvedla Pražáková.

„Srnče už je u nás v záchranné stanici,“ potvrdil v úterý Právu Roman Kössl z hlubocké zoologické zahrady.

„Žena strážníkům řekla, že mláděti zemřela předešlý den matka a ona se rozhodla o srnče po přechodnou dobu starat,“ uvedla v pondělí mluvčí českobudějovické policie Věra Školková.

„Já vím, že si nemůžu ochočovat divokou zvěř, také jsem to neměla v úmyslu, snažila jsem se jí jen zachránit život. A to se mi povedlo,“ řekla Pražáková.

Malé srnče šanci na vypuštění zpět do volné přírody stále má. „Naděje tu je, u srnek je to jiné než například u dravců, kteří se musí naučit lovit. Až trochu odroste, vypustit ji bude pravděpodobně možné,“ řekl Martin Filip, člen mysliveckého sdružení Strážkovice.