Když chlapcova matka přijala v neděli odpoledne hovor od neznámého čísla, ozvaly se výkřiky jejího syna: „Mami, mami!“ načež byl hovor přerušen.

Další telefonát obdržela o tři hodiny později. Tentokrát jí plačící syn stihl sdělit, že byl unesen čtyřmi muži poblíž vlakového nádraží.

Krátce poté jí přišla textová zpráva, ve které se psalo: „Jestli chcete zachránit své dítě, přineste 50 tisíc jüanů (přes 170 tisíc korun) na vlakové nádraží. V opačném případě váš syn zemře.“

Boy, 13, fakes his own kidnapping to con money out of his parents so he could buy a NEW PHONE https://t.co/fHUA5F7GeD