jky, Novinky

Celý příběh se odehrál v březnu tohoto roku, leč jeho účastníci se o něj s americkými médii podělili až v tomto týdnu. Byl 18. březen a Andy Patel měl směnu na benzínové stanici ve městě Salina. Na benzínovou stanici přišli dlouholetí zákazníci a podali zaměstnanci tři loterijní sázenky. Andy zkontroloval dvě – nevýherní, ale zapomněl zkontrolovat třetí, až do chvíle, kdy už byli zákazníci pryč.

„Poté, co odešli, si Andy uvědomil, že úplně zapomněl na kontrolu jedné sázenky. Zkontroloval ji a obratem zjistil, že sázenka vyhrává milión dolarů. Andy začal vyšilovat a okamžitě mi volal,” popsal televiznímu kanálu KWCH 12 Kal Patel, jehož rodiče benzínovou stanici vlastní.

Na otázku novinářů, zda nepomýšleli alespoň chvíli na to, že by si sázenku, která může člověku změnit život, nechali, měli jasnou odpověď: „Je to milión dolarů, samozřejmě že vám to v tu chvíli projede hlavou. Ale šlo o dobré zákazníky, kteří k nám chodí už více než deset let,” uvedl Kal.

Drobná odměna již přišla



Vzhledem k tomu, že si uvědomili, že jde o velkou věc, vyrazili do oblasti, kde zákazníci bydlí, a pokusili se je najít. Na druhý pokus se jim to povedlo.

„Přišel jsem k nim a řekl jim, co se stalo. Úplně se roztřásli. Cítím se dobře, že jsme to udělali. Věřím na dobrou a špatnou karmu. To byl jeden z těch případů dobré karmy, kdy se vám podobný čin někdy později v životě vrátí,” uvedl Kal.

A drobně se již dobrý čin vrátil, když pracovníci benzínové pumpy dostali od tamější advokátní firmy šek na 1200 dolarů (asi 26 tisíc Kč) za svůj poctivý čin.