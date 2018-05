Novinky

O přízeň poroty i fanoušků se utkají dívky, které prošly castingy i pražským semifinále.

Jmenovitě jsou to Amálie Sloupenská, Aneta Mitušinová, Nikola Bechyňová, Jana Šišková, Tereza Křivánková, Tereza Havlová, Lea Šteflíčková, Mariana Bečková, Nikola Hemzalová a Lucie Korubová. „Bylo to hodně těsné. Zhruba čtrnáct holek se velmi těsně popralo o postup dál. Doufám, že budou zajímavé pro veřejnost a zároveň pro práci v modelingu,“ uvedla ředitelka České Miss Eva Čerešňáková.

Není to poprvé, co bude královna krásy zvolena v Ostravě. Zatímco loni se soutěž vrátila po deseti letech do Brna, do Ostravy se letos vrací po dvou dekádách. Naposledy zde byla korunována Kateřina Stočesová v roce 1998, ještě o devět let dříve také první novodobá Miss Ivana Christová.

O cestě soutěžících za vysněným titulem stejně jako o zákulisí soutěže pojednává speciál Cesta k Miss, který ve čtvrtek večer rovněž odvysílá Televize Seznam.

Amálie Sloupenská

Aneta Mitušinová

Nikola Bechyňová

Jana Šišková

Tereza Křivánková

Tereza Havlová

Lea Šteflíčková

Mariana Bečková

Nikola Hemzalová

Lucie Korubová

