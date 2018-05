Obézní zaměstnanci by měli začínat v práci později, navrhuje expert

Obézní zaměstnanci by měli mít možnost začínat pracovní den o něco později, aby nebyli vystaveni stresu při cestě do práce v dopravní špičce. Navrhl to profesor Stephan Bevan, expert pro oblast zaměstnanosti a poradce britské vlády na kongresu ve Vídni. Další možností podle něj je nechávat pracovat zaměstnance s nadváhou z domova.