Kristýna Léblová, Novinky

Přesný počet exponátů ve sbírce Tarantíkovi ale neznají, protože zde najdete i helmy nebo samopaly a jiné předměty vojenské a letecké techniky. „To už se nedá spočítat,“ směje se Tarantík mladší a dodává, že ve sbírce se najde prakticky všechno, co v československé armádě lítalo od 50. až do 90. let minulého století.

Srdcovky

Všechny exponáty jsou podle Tarantíkových blízké jejich srdcím, protože ne vždy bylo jednoduché stroj získat, převézt, smontovat, renovovat. „Jsou tu letadla, kterých je jen pár kusů na světě. Třeba Antonov AN-30, který lítal u naší armády jako jediný. Vyrobeno jich bylo jen 25 kusů, takže je to skutečně unikát,“ říká hrdě Tarantík mladší a dodává, že na zahradě má i speciální tank.

Hřbitov letadel

FOTO: Novinky

„Je to tank T-34, který se účastnil 2. světové války, možná i do někoho fakt střílel. Tu historii my o něm nevíme, ale byl vyroben během války,“ říká Miloš Tarantík.

To, že je na jednom místě hned několik unikátů, dokázal vzápětí Tarantík starší, který má ke každému stroji nějakou historku. „Je tu originální stíhačka, která má namontované originální kanóny. Musíme je tedy mít zneschopněné, aby se nestalo neštěstí. Policie jsem dokonce každý rok jezdí kontrolovat, zda jsou skutečně zneschopněné,“ směje se zakladatel Air Parku ve Zruči.

ČTĚTE TAKÉ

Nadšenci zachránili před šrotem Havlův vládní speciál i letoun, který sloužil jako noční podnik



Vandalové

Přestože oba pánové zasvětili těmto „hračkám“ veškerý svůj čas a finance, stále se setkávají s nepřízní a nevolí návštěvníků. „Lidé nám to tu ničí. Doufáme, že po zvýšení vstupného sem budou chodit jen lidé, kteří si naší práce váží a nebudou naši práci znevažovat. Celý park jsme udělali jen my dva,“ zlobil se Karel Tarantík. Vstupné pro dospělé je nyní 200 Kč.

Hřbitov letadel

FOTO: Novinky

V nejbližší době se chystá v Air Parku novinka. „Už snad brzy představíme fanouškům nové dopravní letadlo ze zahraničí. Dáme včas vědět, ale doufáme, že tu bude stát už v létě,“ těší se Tarantíkovi.