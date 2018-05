Novinky, ČTK

Zmatky kolem účasti třiasedmdesátiletého Marklea vypukly v pondělí a podle britského tisku začínají zastiňovat samotnou svatbu. Markle tehdy TMZ sdělil, že na svatbu nepřijede, protože před týdnem utrpěl infarkt a protože nechce svou dceru či královskou rodinu uvést do rozpaků po skandálu kolem svých nedávno zveřejněných fotografií.

Markle si na nich nechává šít na svatbu oblek a v novinách hledá články o své dceři. Vyšlo ale najevo, že fotografie nejsou dílem paparazziů, ale Meghanin otec je naaranžoval za vysoké částky s fotografy sám. [celá zpráva]

Thomas Markle.

FOTO: Profimedia.cz

V úterý ale Markle ujišťoval, že svou dceru chce k oltáři odvést a že je připraven odletět do Británie, jakmile mu to zdravotní stav dovolí. To se ale ještě ten den změnilo, když oznámil, že ve středu jde na operaci a na svatbě se tak neobjeví.

Kensingtonský palác se k tomu nevyjádřil, podle listu The Daily Telegraph pouze zopakoval prohlášení, že Meghan i princ Harry „respektují, že pan Markle je ve složité situaci“.

Thomas Markle žije v ústraní ve Spojených státech a v Mexiku. S Meghaninou matkou Doriou Raglandovou se rozvedl v době, kdy byla nastávající členka britské královské rodiny ještě dítě.

Markle dřív pracoval u filmu v Hollywoodu, získal dokonce cenu za režii světelných efektů. Pak ale vyhlásil bankrot. Sourozenci to Meghan vyčítají, protože otec prý velkou část peněz investoval do rozjezdu její herecké kariéry. Budoucí manželka prince Harryho má ale prý s otcem dobré vztahy.