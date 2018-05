Když Sandströmová chybu spatřila, nevěřila svým očím. Tatér s tím už ale nemohl nic dělat, neboť dílo bylo dokončeno. Zatímco jméno dcery Nova bylo vytetováno správně, u jména syna Kevin přebývalo písmeno „l”.

„Tatérovi jsem řekla, že chci vytetovat jména svých dětí, která jsem mu poskytla. Na nic se neptal, tak jsem nad tím víc nepřemýšlela,“ uvedla Johanna.

Story of the day: Woman gets kids' names tattooed and son Kevin's name is misspelled as Kelvin. What does she do? Laser? Cover it up? Nah. RENAMES THE KID KELVIN. https://t.co/AwafLOUWy3 @Expressen