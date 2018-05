ČTK

Kontroverzní instalace byla vytvořena tak, že na kamenné hradby pevnosti byly soustředné kružnice v noci promítnuty a následně na jejich obrysy Varini s pomocí studentů výtvarného umění nalepil proužky žluté hliníkové fólie.

Zatímco umělec je na své dílo, které bylo oficiálně odhaleno 4. května, patřičně hrdý, řada místních obyvatel ho s rozhořčením odmítá. „S obyvateli Carcassonnu to nikdo neprojednal. Ničí to naše životy, protože se na to musíme celý den dívat,” řekl rozhlasové stanici France Info jeden z místních.

Odpůrci díla sepsali petici, v níž žádají okamžité odstranění kružnic, které podle nich hyzdí historickou památku, a rychle se jim podařilo shromáždit přes 1800 podpisů. Autoři v petici rovněž poukazují na to, že kružnice, které připomínají „terče”, jsou nevhodným vyobrazením jen pár měsíců poté, co islamistický útočník ve městech Carcassonne a Trèbes zabil čtyři lidi.

Umělec: Lidé změní názor



Někteří nespokojenci již podle serveru The Local údajně vzali věci do svých rukou a pokoušejí se umělecké dílo z hradeb odstranit. Ve městě proto byly rozvěšeny nápisy v několika jazycích, které žádají, aby se lidé díla nedotýkali a „netrhali” ho. Návštěvníci jsou přitom varováni, že lokalita je vybavena kamerami.

Varini je ale přesvědčen, že si místní nakonec jeho instalaci oblíbí. „Často se setkávám s touto reakcí. Nejprve je tu nepochopení, ale postupně lidé začnou názory měnit,” tvrdí. Variniho instalace by měla podle předpokladů zůstat na místě až do září.

Anamorfóza je ve výtvarném umění zkreslené zobrazení nebo perspektiva, která vyžaduje od diváka zaujmout zvláštní úhel pohledu pro sloučení obrazu ve správný celek. Ten má buď 3D nebo 2D výsledný efekt. Například 3D malba je vlastně 2D malovaný obraz, který je na ploše zdeformovaný tak, aby ze správného zorného úhlu vytvářel dojem prostorové iluze.

Opevněné město Carcassonne, které bylo zrekonstruováno v 19. století, tvoří dvě řady opevněných hradeb s více než padesátkou strážních věží. Památku ročně navštíví na tři milionu turistů.