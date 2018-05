mšv, Novinky

Začalo to jako jedno z mnoha běžných rande v dnešní době. Jacqueline Adesová se svým nejmenovaným protějškem poznala před mobilní aplikaci, a tak vyrazili na schůzku. Jednu jedinou. Žena se ovšem do muže měla ihned zamilovat a začít ho doslova uhánět. „Přišlo mi, že jsem potkala svou spřízněnou duši a říkala jsem si, že budeme dělat to co ostatní, nakonec se vezmeme a všechno bude tak, jak má být,“ uvedla žena.

Jenže k lásce měl vztah obou lidí daleko. Adesová muži prý někdy poslala i 500 zpráv denně, v nichž mu posléze začala i vyhrožovat. „Ani se mě nepokoušej opustit. Zabiju tě. Nechci být vražedkyně,“ psala v jednom vzkazu. „Ale co udělám s tvojí krví? Vykoupu se v ní. Jsem jako Hitler. Ten chlap byl génius,“ bylo v několika dalších zprávách.

Minulý rok spatřil muž Adesovou, jak parkuje v autě před jeho domem a dále mu posílá kvantum zpráv. Policie zasáhla a z pozemku ženu vyvedla. Jenže tím příběh neskončil. Před měsícem se muž na dálku díval na záznamy z bezpečnostní kamery a zjistil, že se Adesová opět ochomýtá kolem jeho domu. Strážníci ji našli posléze přímo uvnitř, jak se koupe ve vaně. Když policisté prohledali ženino auto, našli na sedadle velký řeznický nůž.

Žena byla nakonec zatčena a obviněna z vyhrožování, zastrašování, pronásledování a obtěžování. Adesová řekla, že neměla v úmyslu muži ublížit a připustila, že její zprávy byly šílené.