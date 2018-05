Je tomu dva roky, co Burrageová, která slouží v americké armádě, jela společně se svou těhotnou sestřenicí z rodinné návštěvy v Mississippi a jejich vozidlu praskla jedna z pneumatik.

Tehdy devatenáctiletá Burrageová sice rychle šlápla na brzdu, automobil však vyklouzl z vozovky a začal se kutálet. Mladá řidička vypadla z vozu a hlavou ostře dopadla na zpevněný povrch. Kromě toho, že jí náraz zničil levé ucho, způsobil jí i poranění na páteři.

Když otevřela oči, uviděla sestřenici, která vypadala, že je v pořádku. „Pamatuju si, jak se k nám začali shlukovat lidé a poté jsem ztratila vědomí,“ vylíčila nezáviděníhodný zážitek.

„Se svým vzhledem jsem nebyla spokojená, a tak mi byla doporučena plastická operace. Nějakou dobu jsem nosila protézu, ale chtěla jsem skutečné ucho. Operace jsem se nejprve bála, ale chtěla jsem zjistit, co chirurgové dokáží,“ vysvětlila.

