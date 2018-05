tcs, Novinky

Nezvyklá pohřební slavnost se v thajské vesničce odehrála naposledy v pondělí. Smrt respektovaného mnicha se dle tradice uctila dřevěnými, metr dlouhými raketami nacpanými střelným prachem.

Vesničané zapalovali jednu po druhé. Rakety zavěšené na drátech získaly rychlost a pak vystřelily směrem k narovnaným bambusovým hranicím. Hranice, která je zasažena, se pak použije ke spálení mnichova těla.

„Rakety jsou požehnané. Svítí jasným plamenem a řítí se kupředu s nádherným zvukem,“ sdělil Reuters jeden z mnichů Phra Nakkarat. „Je to tradice, kterou si užíváme už po mnoho let. Duši mnichů to přinese štěstí předtím, než jsou znovuzrozeni,“ dodal.

Nakkarat uvedl, že zorganizování mnichům zabere mnoho času, všichni si ale užijí spoustu legrace a zábavy. Což je nejlepší způsob, jak zavzpomínat na respektovanou a uznávanou osobu.