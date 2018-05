tcs, Novinky

Záběry, na kterých je možné rotující soby vidět, pochází z dronu, který je pořídil nad Murmanskou oblastí na poloostrově Kola 30. dubna. Na svých stránkách je publikovalo nejen muzeum, ale i jeho ředitel Andrej Golovněv – dokumentarista a uznávaný antropolog.

Právě on se možná postaral o rozruch mezi ufology a nadšenci do nadpřirozených úkazů, když video publikoval se slovy „Přítel mi kdysi řekl, že kola a víry jsou cestou do jiné reality“. Uznávaný vědec to jistě myslel s nadsázkou, ale milovníci nadpřirozena se toho chytili.

Střízlivější komentátoři na sociálních sítích mluví o vlivu magnetického pole, protože poloostrov Kola je blízko severního pólu. Konspirátoři zašli o kousek dál a tvrdí, že za podivným chováním sobů je narušení magnetických vln, dík tajemnému zařízení HAARP na řízení zemských pochodů (Američané prý díky němu mohou vyvolávat přírodní katastrofy po celém světě).

Nadšenci ezoteriky vidí v sobím kroužení tajemné zvířecí rituály na usmíření Země a ufologové jsou přesvědčeni, že jde o jeden z nepřímých důkazů existence mimozemšťanů. Jeden z diskutérů vtipně poznamenal, že se sobi cvičí na vyšlapávání kruhů v obilí.

Důvodem rotace je obrana



Jak to v takových případech bývá, má sobí chování přirozené a vesměs jednoduché vysvětlení. Některé teorie říkají, že se tak stádo zahřívá a udržuje si tak mikroklima v mrazivých podmínkách. Tím pravým důvodem jsou ale predátoři.

Jedná se v podstatě o „kruhovou obranu“, stádo se krouživým pohybem snaží odradit potenciální predátory a uchránit slabší kusy. Stáda se takto začnou chovat, pokud jsou ve stresu nebo se shluknou na jednom malém místě. Proto se začnou točit i v ohradách, kde jim nebezpečí od šelem nehrozí.