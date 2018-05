tcs, Novinky

Každý týden areál léčebny v Novém Jižním Walesu navštíví zhruba tři tisíce lidí. Každý týden musí úřady řešit kopance, kousance i vážné tržné rány, které turisté utrží od hladových klokanů, uvedl server BBC, který o problému informoval.

„Klokani vypadají mile, ale jsou schopni opravdu vážných zranění,“ sdělil BBC místní poslanec Greg Piper. Za problémem agresivních klokanů stojí samotní turisté. Zvířata v léčebně jsou totiž poměrně krotká a ráda si berou jídlo z ruky.

Podobných fotek jsou na sociálních sítích stovky.

Při krmení zvířat turisté příliš neuvažují. Nejčastěji je krmí mrkví, ale najdou se i tací, kteří klokanům rádi věnují třeba smažené hranolky. Přitom problémem je už samotná mrkev. Obsahuje totiž velké množství cukru, na který klokani nejsou zvyklí. Většinou totiž, podobně jako krávy, spásají trávu.

Většinou jsou žadoníci klokani roztomilí. Hravost ale může snadno přejít v agresivitu.

Cedule už nepomáhají



Obrovské množství cukru může klokanům způsobit závažná onemocnění, zároveň se na něm ale také stávají závislí a vyhledávají ho. Od turistů pak mrkev vyžadují a když jídlo nedostanou, začnou být agresivní.

Greg Piper poskytl fotografie z dubnového útoku klokana na jednoho z turistů. Zvíře muži chtělo ukárst jídlo z fastfoodu.

FOTO: Profimedia.cz

„Lidé si často neuvědomují, že jsou to pořád divoká zvířata a podle toho by se k nim měli chovat,“ uvedl Piper, který ale nechce vinit pouze turisty. „Je to o vzdělávání. Musíme lidi neustále vzdělávat,“ myslí si poslanec.

Varovné cedule tursité velice často ignorují.

FOTO: Profimedia.cz

Zatím nepomáhají ani nápisy o zákazu krmení, ani fotky možných zranění, které průvodci turistům ukazují. Kvůli sociálním sítím se zprávy o krotkých klokanech šíří rychleji než o těch agresivních. Turistů přibývá a tím roste i riziko dalších útoků.