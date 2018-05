„Siung-siung se tady objeví každý den mezi sedmou až osmou hodinou ranní, když jeho majitel odjíždí do práce. Poté se po stanici potuluje, někdy až do osmé hodiny večerní,“ svěřil se listu Chongqing Evening News jeden z tamních obyvatel.

Na záběrech je viditelné, jak pes zvýšené pozornosti kolemjdoucích nevěnuje téměř žádnou pozornost. „Nikdy nesní nic, co mu cizí lidé dají,“ dodal rodák z města Čchung-čching.

Xiongxiong, a 15-year-old dog, is waiting outside the railway station every day for its master. (Source: Pearvideo) pic.twitter.com/XcOb0RKyyZ

Celý den zkrátka jen trpělivě čeká a těší se, až se jeho pán vrátí. V ten moment je vždy štěstím bez sebe - začne štěkat, vrtět ocasem a radostně poskakovat.

„Mám ho osm let. Od chvíle, kdy jsem se ho ujal, na mě každý den čeká. Vždycky je velmi šťastný, když mě uvidí, což mě dělá také šťastným a po náročném dni v práci mě to opět nabije energií,“ řekl majitel psa známý jako Čchen.

The Loyal Elderly Dog Who Has Won the Hearts of #China. Xiongxiong, which means 'Bear Bear' in #Chinese waits patiently for his owner every day outside the subway station while he goes to work. https://t.co/wfaNfcxrq6 pic.twitter.com/DltzGZ68a2