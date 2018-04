Mladíci se na okraji australského města projížděli na motorce, když rázem zahlédli uvězněného vačnatce. „Zahlédl jsem, jak mu trčí hlava z bláta. Myslíme si, že tam hledal vodu, ale v bahnitém prostředí uvázl,“ řekl Heath.

K vystrašenému zvířeti se jim však nepodařilo dostat, a tak zajeli domů pro pevné lano. „Nick si lano obvázal kolem pasu a ke klokanovi se doplazil. Poté můj vnuk oba přitáhl zpátky,“ sdělila Donellyho babička Kerry Reynoldsová.

rave teenage boys pull helpless kangaroo to safety after spotting the poor creature neck in mud: https://t.co/uamfpgMfnB via @YouTube

„Život klokana byl pro nás velmi důležitý. Je to velmi vlastenecký čin, na který jsme patřičně hrdí. Kdybychom se do podobné situace dostali znovu, zachovali bychom se úplně stejně,“ svěřil se Heath.

You're my heroo! Brave teenage boys pull helpless kangaroo to safety after spotting the poor creature trapped up to its neck in mud https://t.co/nlr4X0ZqGg