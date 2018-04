Když michiganská policie dostala hlášení o sebevrahovi, dálnici dočasně uzavřela.

Originální řešení krizové situace na sebe nenechalo dlouho čekat. Policisté oslovili několik řidičů kamiónu a pod mostem jejich vozy seřadili tak, že muž neměl kam skočit.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o