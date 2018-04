Protože Kuma porodila předčasně, dvě ze tří narozených štěňat byla slabá a potřebovala ještě určitý čas nabrat síly v inkubátoru.

Fena se o zdraví svých mláďat bála natolik, že po celou dobu jejich umístění v zařízení pro regulaci teploty stála na vyvýšeném místě a kontrolovala, jak se jim daří.

Otec štěňat zvaný Sour Pork byl rovněž přítomný. Kousek opodál seděl klidně na podlaze a pro změnu kontroloval svoji nervózní družku.

NO doubt there! Mom and dad were both there! Who says "Motherly Instinct" isn't a universal concept? She KNOWS those youngsters are hers! :) Proud mother dog watches over her premature pups in an incubator https://t.co/EzLCRiSAar via @MailOnline