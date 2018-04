Kate bylo pouhých 34 let, když po pětiletém boji s raritní formou rakoviny postihující dutinu břišní (desmoplastický kulatobuněčný tumor), zesnula. Ještě předtím však svému milovanému muži Chrisovi Pointonovi stihla přichystat překvapení.

Odkaz, který zanechala, bude Chrisovi ženu připomínat až do věku 65 let. Pod postel schovala celkem 27 obálek a v každé z nich se nachází originální narozeninové přání na každý rok. Na každé je nadepsané datum, kdy má obálku Chris otevřít.

