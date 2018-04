Petr Kozelka, Právo

Oblíbená turisticko-společenská akce spojená s pochodem z Blanska či Boskovic se letos odehrála už podvanácté. V minulosti tak do Černé Hory dorazila více jak tisícovka turistů doslova se srdcem na dlani, jindy zas 755 lidí muselo předvést dobrou mysl. Je už nepsaným pravidlem, že součástí této akce je vždy pokus o nový zápis do České knihy rekordů.

Letos tak mohl prezident agentury Dobrý den Miroslav Marek ohlásit, že padl rekord v počtu lidí na jednom místě, kteří mají něco na háku, pivovarskou branou jich totiž prošlo 752 a k tomu ještě 21 psů, kteří taktéž splnili podmínku zápisu.

Co všechno lze mít na háku předvedlo nakonec 752 lidí.

„Je to vždycky výzva a současně i hra s češtinou. Smyslem letošního recesistického pokusu je i to, že život není jen radost a pozitiva, ale občas se stává, že se stanou i nějaká příkoří. A lidi by to měli mít na háku a směřovat k tomu dobrému a pozitivnímu. A jak bylo vidět, příchozí si tuhle výzvu vzali za svou,“ spokojeně se usmíval Marek.

Staří, mladí, pešky i na kolech, ale hlavně s úsměvem a dobrou náladou. Tak vypadali turisté, kteří se do akce zapojili. „Lidi byli neobyčejně nápadití. Například jedna paní měla na háku vaření, takže měla na krku pověšenou vařečku. A s ní přišel pán s malým parůžkem. Ale byl prý tak malý, že ho měl na háku,“ smál se Marek.

Dobrá nálada nechyběla ani několika kamarádkám, které pochod absolvovaly už poněkolikáté. „Ušly jsme snad padesát kilometrů,“ hlásila jedna z nich. „Bylo to spíš dvacet,“ krotila fantazii další. „Bez nás by to už ani neuspořádali,“ halasila další dáma ze skupiny.

„Konstelace pro tuhle akci je tak příznivá a turisté si to tak oblíbili, že kdyby si pořadatelé vymysleli sebekrkolomnější nápad, lidi by stejně přišli,“ byl přesvědčen Marek, že příští rok bude sezóna opět slavnostně zahájena tradičním nakrojením turistického salámu.