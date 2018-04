Inspiraci 31letá žena z Vancouveru čerpá ze všeho ve svém okolí. Na obličej si maluje nejrůznější surrealistické výjevy, díky kterým vypadá, jako když má například rozpůlenou tvář nebo hned několik očí.

Make-up artist Mimi Choi of Vancouver, Canada, continues to improve his skills in creating surreal images and shares his work in Instagram. pic.twitter.com/jrzF2dJR6c

„Inspirují mě fotografie, malby, emoce. Snažím se nekoukat na práci dalších make-up umělců a přijít vždy s něčím vlastním. Mým cílem je vždy pokořit svůj předchozí nápad,“ tvrdí Mimi Choi.

Mimi Choi makes impacting make-up art. You almost want to touch it to feel it. #MakeUp #Art



