nšt, kk, Novinky

Pražská botanická zahrada zahájila oblíbenou výstavu - kterou letos pořádá už pošestnácté - tento týden, návštěvníci se budou moci přijít podívat až do poloviny května.

Vše se odehrává mezi rostlinami ve skleníku Fata Morgana, kde mají lidé s motýly opravdu blízký kontakt.

Motýl Parthenos sylvia violacea

FOTO: Novinky

První kukly doputovaly do Prahy z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou již 21. března a poměrně brzy se z nich pak začali líhnout první motýli, postupně budou přibývat další.

„Je tady zhruba padesátka tropických druhů motýlů, je to opravdu široká škála a mění se to vlastně v průběhu výstavy. Je to dané tím, že k nám přicházejí kukly v jednotlivých zásilkách každý týden a každý týden je ta zásilka trošku jiná,“ řekla Novinkám mluvčí botanické zahrady Klára Hrdá.

Každý den výstavy tak vlastně bude jiný, upozornil ředitel botanické zahrady Bohumil Černý. „Postupně vystavíme celkem 5390 kukel,“ řekl.

Ve skleníku Fata Morgana můžete obdivovat krásu více než pěti tisíc motýlů.

FOTO: Novinky

Na výstavě je možné vidět noční i denní motýly. Zajímavostí jsou například motýli s průhlednými křídly Godyris zavaleta nebo motýl Attacus atlas.

„To je opravdu oblíbený druh a je o něj velký zájem. Má vůbec největší povrch křídel na světě a vyznačuje se tím, že má na horních křídlech kresbu hada. Je to jeho ochranné zbarvení, kterým se brání proti svým predátorům. Tento noční motýl, během dne většinou sedí tak, že má křídla roztažená, což je výhoda pro možnost pořizování fotografií,” uvedla Klára Hrdá.

Součástí výstavy jsou i panely, na nichž se návštěvníci dočtou různé informace o životě motýlů.

Dívat, ale nesahat



V době výstavy se motýli živí nektarovými lahvičkami a tlejícím ovocem, které mají některé druhy zvlášť v oblibě. V botanické zahradě jsou pak motýli až do svého dožití, takže návštěvníci mají velkou šanci je vidět i několik měsíců po skončení výstavy.

Výstava je vhodná i pro rodiny s dětmi, ale rodiče musí hlídat, aby se děti motýlů, kteří návštěvníkům třeba i přistanou na ruce či na rameni, nedotýkali, protože to motýly může vážně ohrozit. Pro školní skupiny je v nabídce i program s průvodem.